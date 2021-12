Els Bombers de la Generalitat han rebut aquest dilluns a les 13.37 un avís per fum que sortia d'una casa abandonada a la Baixada del Molí, a la Seu d'Urgell. Les persones que han alertat els Bombers han vist com sortia de l'interior d'un antic galliner. Fins a l'indret, segons confirmen fonts d'aquest mateix cos, hi han enviat una dotació.

Fins al moment, no ha transcendit l'origen del fum.