Un camió que transportava cotxes ha quedat atrapat aquest dilluns al migdia a la nova rotonda, i que encara està en obres, entre l’avinguda dels Països Catalans i el carrer Viladordis de Manresa. La incidència ha provocat una cua en la qual hi ha aproximadament, mig centenar de vehicles atrapats.

Poc després d’un quart d’una, el tràiler ha quedat encallat amb les tanques de formigó que hi ha la zona, per evitar que els vehicles surtin de la calçada. Fins al lloc, s’hi ha desplaçat una màquina per tal de moure els blocs de formigó per alliberar el camió i que aquest pogués continuar amb la seva marxa. La situació ha quedat restablerta poc abans de tres quarts d'una del migdia, una mitja hora després que el camió quedés bloquejat al lloc.