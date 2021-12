Amb l’hivern i el fred tornen els falsos revisors de gas. Per evitar ser víctima d’aquesta estafa, els Mossos d'Esquadra han compartit a través de les xarxes socials una sèrie de consells per tal de saber quan una visita per fer la revisió del gas és oficial i, en quins casos, forma part d'una estafa.

Segons ha informat el cos, les companyies sempre informen prèviament de la revisió que s'efectuarà al domicili. Per llei, aquesta actuació és obligatòria i s'efectua cada cinc anys. L'avís ve notificat a través d'una carta amb la qual es té 45 dies hàbils per contractar un instal·lador autoritzat per dur a terme aquesta tasca. Si no es dona el cas, és la mateixa empresa distribuïdora la que s'encarrega d'efectuar la revisió.