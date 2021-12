Un vehicle ha sortit de la via aquest diumenge a la nit a Alp (Cerdanya). El cotxe que baixava de la Molina per l'N-240 va patir un accident al voltant de les vuit del vespre, hora que els serveis d'emergència van activar les seves dotacions per intervenir en les tasques de rescat. Segons fonts de Bombers, cap passatger del vehicle ha resultat ferit.