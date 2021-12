Els Mossos d'Esquadra han alertat d'una nova estafa que circula pels dispositius telefònics. En aquest nou cas de Smishing, els estafadors envien una allau d'SMS suplantant la identitat de DHL Express, una de les empreses de distribució de paquets més importants del món.

El missatge avisa l'usuari de l'obligació de baixar-se una aplicació per poder efectuar el seguiment del seu paquet. La trampa es troba en aquesta descàrrega que, segons el cos policial, conté un programa maliciós que s'instal·la al teu dispositiu i amb el qual els estafadors poder robar-te les dades bancàries.

Per aquest motiu, des del seu perfil de Twitter el cos policial ha recalcat la necessitat de no fer cas a aquest tipus de missatges per tal de no caure en l'estafa.