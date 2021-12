Un tren de l'R3 ha sortit de les vies a l’estació de Montcada-Ripollet (Vallès Occidental, Barcelona) i interromp la circulació a Rodalies des de les nou del matí. Segons ha informat Renfe, el vagó no ha arribat a descarrilar sinó que s’ha desplaçat de l’eix en el canvi de via. Les 150 persones que viatjaven al tren han hagut de ser evacuades caminant per les vies uns 100 metres, fins a tornar a l’estació. A causa de l'accident s'habilitat un transport alternatiu per carretera en el tram que coincideix amb la línia R2. Les persones usuàries disposen d’un bus que els transporta entre Granollers centre i les Franqueses del Vallès.

En el moment de l’aldarull hi havia una espessa boira a l’estació i els serveis d’emergència han acompanyat els afectats fins a arribar a l’andana. La Direcció General de Protecció Civil ha activat la prealerta pel pla d’emergències ferroviàries (Ferrocat), que ha estat gairebé dues hores activat: Prealerta #FERROCAT



Circulació @rod3cat interrompuda per una incidència en un tren #ProteccioCivil https://t.co/BFSlvPNXbZ — Protecció civil (@emergenciescat) 14 de diciembre de 2021 Tot apunta que l’incident, que s’està investigant, s’hauria produït per un error humà del maquinista per atendre el semàfor de la infraestructura. L'accident s'ha produït en el moment en què el tren sortia de l’estació en direcció a Barcelona. El comboi circulava a poca velocitat. Comprovar la infraestructura Els tècnics de l’administrador d’infraestructures (Adif) i de la companyia ferroviària s’han desplaçat al lloc dels fets per comprovar l’estat de la via, però de moment es desconeix quant temps estarà tallat el servei, que afecta el tram entre l’Hospitalet i Mollet Santa Rosa.