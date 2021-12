Si algú es fa passar per un amic o un familiar a l'estranger i et demana diners per recuperar les seves maletes retingudes en un aeroport, no piquis. Aquesta és la tècnica que fan servir algunes persones per aconseguir diners mitjançant l'estafa de la 'maleta retinguda', segons han alertat els Mossos d'Esquadra en el seu perfil de Twitter.

🔴 Es fa passar per un familiar o amic que és a l'estranger i et diu que té les maletes retingudes en un aeroport i si li pots fer una transferència bancària per pagar el retorn de l'equipatge. No piquis, és l'estafa de la "maleta retinguda" #StopEstafes @osiseguridad pic.twitter.com/hRrWG9BrK4 — Mossos (@mossos) 14 de diciembre de 2021 Les mateixes fonts policials expliquen que els estafadors et demanen una transferència bancària a canvi del retorn de l'equipatge. Aquesta no és l'única sobre la qual han avisat en els últims dies, també han detallat que els estafadors han enviat una allau d'SMS suplantant la identitat de DHL Express, una de les empreses de distribució de paquets més importants del món.