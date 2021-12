Els jutjats especialitzats en violència de gènere de les comarques de l’àmbit de Regió7 han rebut durant el tercer trimestre d’aquest 2021 un total de 391 denúncies. Es tracta del 6,68% menys de les que van rebre durant el mateix període del 2020, quan es van registrar un total de 419 denúncies per violència masclista. Aquesta evolució a les comarques centrals contrasta amb la del conjunt de Catalunya on les denúncies s’han incrementat el 4,5% en el darrer trimestre, segons dades de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial.

Per partits judicials, al de Manresa es van registrar un total de 140 denúncies entre els mesos de juliol i setembre d’aquest any, xifra que suposa el 22,65% menys de les 181 que va rebre durant el mateix període de l’any passat. En el cas del jutjat de violència sobre la dona de Manresa, a més, es van dictar un total de 21 ordres d’allunyament i prohibició de comunicació del denunciat amb la víctima.

Les denúncies per violència masclista també s’han reduït als jutjats de la Seu d’Urgell, on han passat de 27 a 22. En aquest cas, es van dictar quatre ordres d’allunyament i prohibició de comunicació. També han baixat les denúncies presentades al jutjat de Martorell. En el tercer trimestre de l’any passat se n’hi van presentar 107 i, en canvi, entre el juliol i el setembre d’aquest 2021, n’ha rebut 91, el 14,95% menys.

A la resta de partits judicials de les comarques centrals, les denúncies presentades als jutjats de violència contra la dona han crescut.

Així, el jutjat d’Igualada va rebre un total de 81 denúncies, que són el 26,56% més que el tercer trimestre del 2020, quan en va registrar 64. A més, va decretar quatre ordres de no apropament i prohibició de comunicació del denunciat amb la víctima.

A Berga, les 24 denúncies rebudes en el tercer trimestre d’aquest 2021 són dues més que les del mateix període del 2020. A més, es van decretar sis ordres de no apropament i prohibició de comunicació. A Puigcerdà, també es van rebre dues denúncies més que l’any anterior, amb 19.

A Solsona, és el segon jutjat on més en termes absoluts es van incrementar les denúncies, només superat per Igualada. En el tercer trimestre del 2020 només s’hi va presentar una denúncia per violència de gènere mentre que en el tercer trimestre d’aquest any se n’hi van presentar 14. D’aquestes denúncies, però, només una va acabar amb una ordre de no apropament i no comunicació del denunciat amb la víctima.

A Catalunya es van produir 6.054 denúncies per violència de gènere en el tercer trimestre del 2021, el 4,5% més que en el mateix període del 2020. A més, segons l’Observatori contra la Violència de Gènere, la taxa de víctimes d’aquests delictes per cada 10.000 dones es va situar en el 15,2 a Catalunya, mentre que un any abans era del 14,5.

A l’Estat espanyol, les víctimes van augmentar el 5,58%, fins a les 43.830; i les denúncies ho van fer el 5,22%, fins a les 45.091; mentre que les sentències van augmentar el 2,6%.

La taxa de víctimes per cada 10.000 dones va ser de 18,2.