L’Audiència de Barcelona ha absolt un berguedà que estava acusat d’agredir sexualment la seva exparella. Segons consta en la sentència a la qual ha tingut accés Regió7, el tribunal considera que les proves practicades durant el judici són «insuficients» per determinar que l’acusat és culpable. La fiscalia i l’acusació particular demanaven que fos condemnat a 10 anys de presó.

L’acusat ara absolt i la denunciant havien mantingut una relació de parella que va finalitzar el gener del 2017. Els fets que han estat objecte del judici van tenir lloc dos anys i mig després, el 18 d’agost del 2019. Segons la sentència, processat i denunciant havien estat en una discoteca on van beure alcohol i aleshores van anar a casa del processat. Allà van mantenir una discussió, ella va dir que volia marxar i, finalment, van mantenir relacions sexuals. Tot seguit la dona va marxar i unes hores després va posar una denúncia en contra de la seva exparella a la comissaria dels Mossos d’Esquadra. Quan va presentar la denúncia, la dona tenia lesions a la cara, als canells, als avantbraços i també als genolls, i va necessitar una primera assistència facultativa.

Tot i reconèixer en la sentència l’existència d’aquestes relacions sexuals, segons el tribunal «no consta provat que l’acusat la colpegés o amenacés per doblegar» la seva voluntat i «aconseguir mantenir relacions sexuals».

En el judici, la denunciant va dir, de forma reiterada, que aquella nit havien estat bevent alcohol, que no recordava «bé» què havia passat a l’interior del domicili i que va ser després quan es va adonar que tenia diverses lesions i marques. Aquesta declaració, remarca el tribunal, entra en «contradicció» amb el que la dona va dir durant la instrucció, quan va assegurar que el processat l’havia forçat sexualment al domicili d’ell.

La sentència també recull el testimoni d’una amiga de la denunciant, a la qual aquesta va trucar, i que en el judici va afirmar que li va dir que «tenia un problema amb l’acusat» però no va especificar en què consistia. També va declarar un agent de la Policia Local que va intervenir en les diligències policials, que es van entrevistar amb la dona, intervenint per requeriment d’una amiga a la qual havia trucat, i que volia interposar denúncia per «l’agressió física que havia patit».

L’acusat, per la seva banda, va assegurar en el judici que havia mantingut una baralla, a casa seva, amb la víctima però que les relacions sexuals van ser consentides.

Per tots aquests motius, el tribunal considera que no hi ha «prova de càrrec que justifiqui un pronunciament condemnatori» i absol l’acusat. Pel que fa a les lesions que tenia la dona, el tribunal no les valora perquè ni la fiscalia ni l’acusació particular en van acusar el processat.