El Prepirineu berguedà, així com el vessant nord del Cadí-Moixeró i també la zona de Perafita i Puigpedrós, a la Cerdanya, tenen un risc moderat d’allaus, segons l’Institut Cartogràfic de Catalunya. En concret, segons la seva previsió, les zones es troben en un risc d’entre 1 i 2 d’un nivell màxim de cinc. Al Prepirineu, el risc va en descens, mentre que al vessant nord del Cadí-Moixeró, el risc és estacional i hi pot haver allaus per la presència de capes febles persistents. A la zona de Perafita i Puipedrós hi ha plaques inestables que poden produir allaus i el perill també va a la baixa.