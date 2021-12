La circulació pel traçat de l’antiga C-55 a Valls de Torroella es va veure afectada ahir al migdia a causa d’un camió encastat en un dels ponts d’aquest nucli del municipi de Sant Mateu de Bages. L’avís de l’incident es va produir a les 13:23 hores quan un camió que circulava pel tram de la C-55 a dins del nucli de Valls va quedar encallat en intentar travessar un dels ponts que creuen el Cardener dins del poble.

Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, ningú va resultar ferit a causa de l’accident, però sí que es van generar retencions a la via afectada. Va ser necessària una grua de gran tonatge per retirar el vehicle de la calçada. El problema que hi havia era que l’altre pont que hi ha per sortir d’una banda del poble està en obres durant tota la setmana i no s’hi pot passar. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Mateu va passar un avís cap a les tres de la tarda en què afirmava que «no sabem quan es podrà reobrir al trànsit. S’està treballant per retirar-lo. L’única alternativa per anar i venir en direcció Salo és passar pel camí de Cal Comes que arriba fins a Palà».

Finalment, a tres quarts de sis de la tarda, el mateix consistori va passar un altre avís en què explicava que el camió havia estat retirat i que ja es podia circular en els dos sentits, en un pas regulat per un semàfor.