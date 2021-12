El conductor d'un camió ha resultat ferit la mitjanit d'aquest dijous després de patir una sortida de via a Masquefa. Segons fonts de Bombers, el vehicle ha sortit de la carretera per la qual circulava (B-224) al voltant de la una de la matinada per motius que es desconeixen i ha patit ferides de caràcter lleu. L'afectat ha estat traslladat a l'hospital de Martorell.