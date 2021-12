Un incendi ha afectat una empresa tèxtil d’Esparreguera aquest dijous al migdia, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. L’incendi, segons les fonts, s’ha originat en el conducte d’evacuació d’una assecadora on hi havia borrissol. Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 12:55 i vint minuts després el foc ja estava extingit sense que hi hagués cap persona ferida. L’empresa afectada està situada al carrer de l’Argila.