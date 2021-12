Els Mossos d’Esquadra i les policies locals han imposat més de 1.500 denúncies en una setmana per fer ús del mòbil mentre es condueix. Concretament, en la darrera campanya preventiva coordinada pel Servei Català de Trànsit (SCT), que va tenir lloc entre el 15 i el 21 de novembre, es van posar 2.790 denúncies, de les quals 1.573 van ser per conduir fent servir el mòbil -una mitjana de 225 denúncies al dia-, 1.063 per saltar-se un semàfor i 154 per circular utilitzant pantalles visuals incompatibles amb l’atenció permanent a la circulació.