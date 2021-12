Els lladres obtenen un botí mitjà de 1.455,21 euros en els robatoris a comerços de Manresa, segons consta en l’informe Estamos Seguros dedicat al sector comercial i elaborat per la patronal de les asseguradores Unespa.

Les dades de l’informe corresponen al 2020 i que els diners i el valor dels objectes que s’aconsegueix en els robatoris a comerços manresans és molt similar al de la mitjana de la província de Barcelona, on el que sostreuen els lladres està valorat en 1.511 euros.

L’informe s’elabora amb dades globals de l’Estat espanyol i té en compte tots els comerços que estan assegurats i els robatoris que s’han denunciat. Tot i això, només detalla informació per autonomies, províncies i municipis de més de 75.000 habitants. Entre aquests, Manresa se situa com la 24a gran ciutat on els lladres s’emporten un botí més elevat. El rànquing és liderat pel municipi madrileny de San Sebastián de los Reyes, amb una mitjana de 10.431,98 euros per robatori i el mateix informe assenyala que és possible que allà s’hi produís un robatori «especialment notable» en els seus costos i que condicioni la mitjana. Si només es tenen en comptes els municipis catalans, Manresa és la cinquena ciutat d’un total de 16 on el botí és més elevat. Davant hi ha Terrassa (1.967,01 euros), Badalona (1.750,24), Rubí (1.501,97) i Barcelona (1.483,59).

L’informe també detalla que les possibilitats que un comerç pateixi un robatori a la capital del Bages són el 32,97% superiors a la mitjana estatal. Aquesta dada s’obté a partir del total de comerços que hi ha assegurats i els que han patit algun robatori, i llavors es compara amb la mitjana estatal. Aquesta possibilitat de robatori que hi ha a Manresa, a Catalunya només és superada per Reus, amb el 67,02% més de possibilitats; Mataró (62,89%) i Santa Coloma de Gramenet (51,34%). Queden per sota de Manresa municipis més grans com Terrassa, Barcelona i Badalona, entre d’altres.

Tot i que l’informe no conté dades de les xifres de robatoris, ja que assegura que se’n produeixen més allà on hi ha més comerços, sí que l’any passat, marcat per la covid, es van reduir entre els mesos de març i juny com a conseqüència del confinament.

D’altra banda, també detalla que el botí és més elevat en els robatoris a comerços de municipis petits. Així doncs, en municipis de menys de 5.000 habitants, el botí és de 1.438 euros, En canvi, en municipis de més de mig milió d’habitants, el botí és de 1.199 euros, encara que la franja més baixa es troba en ciutats d’entre 250.000 i 500.000 veïns, amb un botí mitjà de 1.115 euros en cada robatori a un comerç.