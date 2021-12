Quatre menors han mort aquest dijous en un incendi, del qual es desconeixen les causes, a la planta baixa d’un habitatge al sud de Londres, al Regne Unit, malgrat els esforços de prop de 60 bombers. El cos d'emergència ha aconseguit treure de les flames les víctimes, tot i que els esforços de reanimació al carrer han sigut en va i els quatre nens han mort, segons ha informat el diari ‘Daily Mail’.

La Policia Metropolitana ha informat que es desconeixen les causes per les quals s’ha declarat el foc, i ha afegit que no se sap qui més hi havia a l’interior de la casa, si bé ha apuntat que els familiars de les víctimes estaven «conscients». El cos policial britànic ha detallat que ha iniciat una investigació per descobrir les causes de l’incendi i que, de moment, no hi ha detinguts.

El comissionat del Departament de Bombers de Londres, Andy Row, ha explicat que els membres del cos involucrats en l’incident han quedat «afectats» després de la mort dels menors, i se’ls ha ofert assistència. «Els meus pensaments estan amb la família i els amics dels nens, amb tota la comunitat local i tots els que es veuran afectats per aquest incendi», ha conclòs Row.