La policia buscava ahir un reclús de Lledoners que es va fer escàpol mentre era visitat a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on estava ingressat sota custòdia policial. Es tracta del segon reclús que aconsegueix escapar dels agents que el custodiaven a l’hospital manresà en poc més de dos mesos.

El pres anava emmanillat i es va escapar, ahir, al voltant de la una de la matinada després que li fessin una prova a l’hospital. En sortir de la sala, va veure una porta del passadís oberta i va fugir corrents, tot dirigint-se cap al barri de la Balconada i després sortint de la zona urbana, segons van confirmar fonts dels Mossos d’Esquadra.

El pres va fugir corrents per un passadís on hi havia una porta oberta, després que li fessin una prova

Segons van explicar fonts del Departament de Justícia de la Generalitat, cap a les 11 de la nit es va autoritzar el trasllat a l’hospital després d’un intent d’autòlisi, i va ser cap a la una quan es va escapar de l’hospital. Segons ha pogut saber Regió7, el pres estava ingressat al mòdul 5 de Lledoners, que és un dels que estan confinats per un brot de covid. El reclús s’hauria empassat dues piles per tal de forçar el seu trasllat a l’hospital.

El fugitiu és un veí de Terrassa de 32 anys i ja estava complint els darrers mesos d’una condemna d’un any i quatre mesos de reclusió per un delicte de robatori amb violència o intimidació. A Lledoners hi va arribar el mes de març passat procedent de la presó de Brians 1, i la condemna finalitzava el març de l’any que ve.

Aquest és el segon pres que aconsegueix fugir del servei d’urgències de Sant Joan de Déu quan estava sota custòdia dels Mossos d’Esquadra.

La fugida anterior d’un reclús es va produir el 6 d’octubre passat al voltant de les 10 de la nit. En aquella ocasió, el pres havia estat traslladat de Lledoners a Sant Joan de Déu després de fer-se una lesió a l’espatlla, durant la tarda, mentre practicava una activitat esportiva.

El reclús, amb un llarg historial delictiu per robatoris violents, en aquell moment es trobava en presó preventiva també per diversos robatoris amb violència o intimidació. Aquest reclús, veí de Sant Fruitós de Bages, presumptament hauria robat en diversos establiments de drogueria de diferents poblacions del Bages i de moment no consta que hagi pogut ser localitzat.