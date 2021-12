Els Mossos d’Esquadra estan buscant un pres que s’ha escapat aquesta passada matinada de Sant Joan de Déu, segons han confirmat fonts del cos policial i del departament de Justícia de la Generalitat. El pres s’hauria empassat unes piles i a les 11 de la nit es va autoritzar el seu traslladat a un centre sanitari. Ha estat allà, quan al voltant de la una de la matinada i quan sortia de l’espai on li van fer una prova, que el pres va fugir corrent per un passadís cap a una porta i es va escapar. Un cop fora de l’hospital s’hauria escapat per la zona de la Balconada i després hauria abandonat l’entorn urbà.

La fugida va tenir lloc al voltant de la una de la matinada. El pres estava complint condemna per un delicte de robatori amb violència i intimidació i la seva reclusió acabava l’any que ve. Es tracta del segon pres que s’escapa en poc més de dos mesos de l’hospital de Sant Joan de Déu. El passat 6 d’octubre, un reclús es va escapar després que hagués estat traslladat a l’hospital per una lesió a l’espatlla.