Un home ha resultat ferit greu en l'incendi que s'ha declarat aquesta matinada en una casa de l'Alp, a la Molina. Dues persones més han quedat afectades per inhalació de fum a causa del foc que ha cremat totalment l'habitatge afectat. Les flames també s'han propagat cap a la teulada de l'edifici del costat.

El foc s'ha originat a les 1:14 hores al número 3 del carrer del Sitjar de la població. L'accident ha mobilitzat els serveis d'emergències. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat fins a vuit dotacions dels Bombers així com dues unitats del SEM. Segons ha informat el servei mèdic, s'han atès tres persones afectades: un home que ha estat traslladat en estat greu l'hospital de la Cerdanya després d'haver patit cremades greus i dues dones, afectades per inhalació de fum, han rebut l'alta mèdica in situ.

El foc ha quedat completament extingit al voltant de les cinc del matí.