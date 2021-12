El conductor d’un cotxe ha resultat ferit a causa del xoc amb un camió, al quilòmetre 3,1 de la carretera B-231, a Esparreguera. L’accident s’ha produït poc després d’1/4 de 7 de la tarda d’aquest dissabte, per causes que es desconeixen. La persona ferida, de la qual els serveis d’emergències no n’han facilitat la identitat, ha estat traslladat a l’hospital en ambulància, i a les 8 del vespre es desconeixia quin era el seu estat. Això sí, estava conscient, tot i que ha quedat atrapat al vehicle i ha calgut l’actuació dels Bombers, que s’han traslladat fins al lloc dels fets amb cinc vehicles. Ha fet falta tallar la carretera en tots dos sentits de la circulació i desviar el trànsit per l’A-2. A les 20h encara no s’havia restablert la circulació.