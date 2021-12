Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Manresa efectuat aquest dissabte a la nit, segons ha pogut saber Regió7, s'ha saldat amb un denunciat per entrar en una discoteca del Bages amb un certificat covid d'una altra persona.

Ambdos cossos, que van treballar conjuntament per inspeccionar els locals d'oci nocturn al Bages també van aixecar 13 actes per tinença de substàncies estupefaents i van detenir una persona per un delicte contra la salut pública.

Per la seva banda, el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha felicitat els agents per fer "una actuació que realça l'eficàcia de treballar conjuntament.