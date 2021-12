Un jove de 28 anys i veí de la Seu d’Urgell, Adrià Paz, va morir la matinada d’aquest diumenge en un accident de moto a Barcelona. Paz, que tenia el sobrenom del Chicho, era molt conegut en l’entorn futbolístic de la capital urgellenca. El jove havia estat jugador de la Seu FC i tècnic de l’Escola de Futbol Orgèlia. També era membre de la Comissió de Festes de la Seu.

En un tuit, la Seu d’Urgell FC s’han mostrat «consternats per la notícia» de la mort de Paz. Des de l’EDFOR també han manifestat el seu condol i consternació assegurant que «és difícil dir adeu a un amic que només tenia 28 anys» i a qui «trobarem molt a faltar», també.

Consternats per la notícia volem transmetre el nostre més sincer condol a la família i amics de l’Adrià Paz, qui va ser jugador del nostre club. Descansa en Pau “Chicho”!💙 pic.twitter.com/wIPmtwJGZb — La Seu d'Urgell F.C. (@fclaseu) 19 de diciembre de 2021

Fonts de la Guàrdia Urbana de Barcelona van informar que van rebre l’alerta de l’accident el diumenge 19 de desembre cap a un quart de dues de la nit. L’accident es va produir al districte de Sarrià-Sant Gervasi, a l’alçada del número 97 de l’avinguda J. V. Foix. Per causes que es desconeixen, Paz va caure al carrer amb la moto, en la qual hi viatjava una altre passatger que va resultar ferit lleu.

Fins al lloc dels fets s’hi van traslladar efectius de la Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana, que s’ha fet càrrec de la investigació dels fets, dotacions dels Bombers de Barcelona i del Sistema d’Emergències Mèdiques.

Que difícil és dir adeu a un amic que només tenia 28 anys, Chicho et trobarem molt a faltar pic.twitter.com/TvzL2CCBJu — EDFOR (@edfor96) 19 de diciembre de 2021

El consistori lamenta la mort del motorista, trasllada el seu condol a la família i amistats i referma el seu compromís per a continuar treballant per reduir les víctimes en els sinistres de trànsit.