Dos excursionistes s’han quedat encallats aquest dilluns a primera hora de la tarda a la zona del Pas de la Barra, a Montserrat, al terme de Collbató. Els dos excursionistes han donat l’alerta minuts abans de les quatre de la tarda, assegurant que es trobaven bé i no requerien assistència mèdica però que no podien moure’s d’on estaven. Uns 40 minuts després han estat localitzats pels Bombers de la Generalitat, que els han evacuat amb helicòpter fins a un camí i des d’allà els han portat fins al punt on tenien el seu vehicle ja que els dos excursionistes es trobaven exhausts.