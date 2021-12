Un miler de de vehicles es van concentrar la nit de dissabte a diumenge al polígon de la Serreta de Sant Fruitós de Bages. Arran d’aquesta concentració no comunicada, els Mossos d’Esquadra van muntar un dispositiu policial.

Segons han informat fonts del cos policial, des de fa algunes setmanes arreu de Catalunya s’han detectat concentracions en les quals es podrien realitzar curses il·legals i davant d’aquests fets, es va muntar un dispositiu policial a Sant Fruitós com a mesura preventiva. Segons les fonts policials, els vehicles concentrats van ocupar completament el polígon de la Serreta de Sant Fruitós i a més a més van col·lapsar els accessos al mateix polígon per la carretera C-16c. Segons els seus càlculs s’hi van arribar a acumular un miler de vehicles.

El dispositiu va comptar amb la participació de patrulles de seguretat ciutadana, equips de l’Àrea Regional de Recursos Operatius i dotacions de la policia local de la població, amb l’objectiu de dissoldre la concentració, evitar conductes perilloses al volant, així com delictes contra la seguretat del trànsit, i garantir la seguretat ciutadana.

Desplaçament a Sant Vicenç

Amb l'actuació policial els vehicles van anar marxant poc a poc i cap a les dues de la matinada gairebé no quedaven vehicles a la zona. Una part d'aquests van anar cap a la carretera C-55 direcció a Barcelona i van accedir al polígon Les Vives de Sant Vicenç de Castellet, on es van concentrar uns 300 vehicles. En aquest polígon es va fer la mateixa actuació i cap a les 02.30 hores els vehicles van marxar en direcció a les poblacions metropolitanes.

Quatre accidents en la concentració

Durant la concentració es van produir quatre accidents de trànsit. Un va ser per un encalç entre quatre vehicles a la C-55 km. Els altres tres es van produir a l'interior del polígon la Serreta de Sant Fruitós.

68 denúncies per trànsit i 8 per droga o tinença d'armes

Pel que fa a les infraccions, en total es van interposar 68 denúncies per fets relatius al trànsit, 6 denúncies per consum o tinença de drogues i 2 denúncies per tinença d’armes prohibides. També es va detenir una persona perquè tenia pendent un ordre de detenció.

Durant els pròxims caps de setmanes es continuarà muntant el dispositiu policial per evitar noves concentracions.