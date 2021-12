El jutjat ha enviat a presó un jove de 29 anys per violar una noia en un bosc de Sant Gregori (Gironès). Els fets van tenir lloc aquest dissabte passat. Segons recull la interlocutòria, els dos joves havien anat de festa. Després de sortir de la discoteca, ell es va oferir a portar-la a casa, però un cop ella va pujar al cotxe, la va dur fins a una arbreda de Sant Gregori. Allà, suposadament, la va fer baixar del vehicle i la va agredir sexualment. Després, la va tornar a Girona i la va deixar a prop de l'edifici de la Seguretat Social. El jutjat conclou que hi ha "indicis sòlids" per afirmar que el jove va violar la víctima -entre d'altres, per les lesions que presentava la noia- i n'ordena l'ingrés a presó comunicada i sense fiança.

El jove detingut és un brasiler de 29 anys. Després que la policia l'arrestés, aquest dimarts ha passat a disposició del jutjat d'instrucció Número 3 de Girona. L'ha assistit l'advocada Natàlia Frigola. Segons recull la interlocutòria, dissabte passat ell i la víctima es van trobar en una discoteca de la ciutat. A la sortida, el detingut es va oferir a portar la noia amb cotxe fins a casa seva, i ella hi va accedir. Va ser aleshores quan el jove va conduir fins a Sant Gregori i, segons recull la interlocutòria, hauria agredit sexualment la víctima. En concret, relata el jutjat, el detingut suposadament va aparcar el vehicle en una arbreda del municipi, va obligar la noia a baixar del cotxe i la va violar. A més, també la va obligar a fer-li una fel·lació. Després, el jove va tornar cap a Girona i va deixar la víctima en una vorera a prop de l'edifici de la Seguretat Social. Allà va ser on la va trobar la policia i una amiga, a qui havia enviat Whatsapp en veure que el detingut no la portava cap a casa seva. "Prou indicis" El jutjat afirma que hi ha "prou indicis" per concloure que el jove brasiler va agredir sexualment la víctima. De fet, la interlocutòria diu que les lesions que presentava la noia -entre les quals, una mossegada i diverses esgarrinxades- "semblen del tot compatibles amb l'agressió i la zona boscosa en què va tenir lloc".Durant la compareixença al jutjat, la fiscalia ha demanat presó per al detingut. La seva defensa, encapçalada per l'advocada Natàlia Frigola, ha sol·licitat que se'l deixés en llibertat provisional i que se li imposessin mesures cautelars. El jutjat ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al jove brasiler. La interlocutòria recull que hi ha risc de fugida, perquè tot i que el detingut té arrelament i treballa, el fet que sigui estranger i "la pena elevada" que comporta un delicte d'agressió sexual, podria induir-lo a marxar del territori estatal. La defensa ja ha avançat que recorrerà l'empresonament.