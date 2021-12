La Conselleria d’Educació d’Andalusia ha suspès de sou i feina durant sis mesos a dos professors de la província de Granada que es neguen a utilitzar mascareta a les seves classes, cosa que ha motivat l’obertura d’un expedient disciplinari contra ells, segons ha detallat en declaracions a Europa Press la delegada del ram a Granada, Ana Berrocal.

La mesura cautelar s’aplica davant l’incompliment per part d’aquests dos professors dels protocols covid implantats per als centres educatius, ja que la mascareta és d’ús obligatori tant per a l’alumnat com per al professorat i l'altre personal, amb l’única excepció que s’acrediti amb informes mèdics la idoneïtat de no portar-la per motius de salut, cosa que comporta la implementació de mesures de prevenció addicionals.

«No utilitzar mascareta sense prescripció facultativa comporta la imposició de les mesures disciplinàries que corresponen tant per a l’alumnat com per al personal del centre», recorda la delegada d’Educació, motiu pel qual s’estan tramitant dos expedients disciplinaris contra aquests dos professors que, de moment, ja han sigut suspesos de sou i feina durant sis mesos com a mesura cautelar.

Berrocal ha recordat que al principi de curs també es va impedir en un centre de Granada l’entrada d’un alumne que la seva família pretenia que assistís a classe sense mascareta sense aportar informes mèdics que ho justifiquessin. Es va iniciar el protocol d’absentisme en acumular-se cinc absències injustificades.

La delegada ha defensat que, des de l’inici de la pandèmia, els centres educatius i l’Administració estan «garantint el dret a l’educació» fent dels centres «espais segurs» mitjançant l’establiment de protocols covid. El seu incompliment comporta mesures disciplinàries amb l’«objectiu últim» de protegir la salut de la població.