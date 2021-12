Els lladres es van emportar una seixantena d’ordinadors i van causar desperfectes a l’Institut Daniel Blanxart d’Olesa, dilluns a la matinada, segons ha informat l’Ajuntament. Els lladres van obrir la majoria de despatxos del professorat i van entrar a 17 aules, on van fer moltes destrosses de mobiliari, van rebentar portes i se’n van endur una seixantena d’ordinadors portàtils. Arran del robatori, el centre es va quedar sense llum perquè van treure els fusibles de l’exterior del centre i sense calefacció ni internet, fet que va obligar el centre a suspendre les classes de dilluns al matí. A més, es van posar els fets en coneixement dels Mossos, que dilluns estaven al centre investigant.

El director del centre, Xavier Favà, va explicar que els lladres van fer saltar els fusibles per inutilitzar l’alarma i, quan va arribar la conserge, que obre el centre, va veure que no hi havia llum, que havien rebentat les portes i que havien entrar a robar i immediatament va avisar al professorat i als Mossos.