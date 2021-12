La Policia Local de Berga ha rebut, entre el desembre del 2020 i el novembre d’aquest 2021, un total de 7.898 incidents, xifra que suposa un total de 973 serveis més que en l’any anterior, quan en va rebre un total de 6.925. Aquest increment ha estat, majoritàriament, segons assenyala el consistori, per l’aplicació de les mesures de contenció de l’expansió de la pandèmia de la covid-19, segons les dades que s’han exposat en la reunió de la junta de seguretat local que s’ha celebrat aquesta setmana.

D’altra banda, l’Ajuntament es planteja, com a repte per al més immediat, mesures addicionals que permetin complementar les accions que s’estan realitzant en els darrers mesos per revertir la percepció d’inseguretat entre els veïns i que també fomentin la convivència i el bon veïnatge.

Pel que fa als incidents rebuts, el consistori destaca que el 91,38% es van acabar atenent, mentre que el 7,88% van acabar sent serveis no realitzats i el 0,74% es van acabar anul·lant. També destaca que el 40,44% dels serveis que va realitzar la Policia Local durant el període, van ser planificats i que responen a actuacions de caràcter preventiu. D’altra banda, el 47,96%, que suposen un total de 5.432, s’inclouen en l’àmbit de la seguretat ciutadana, que inclou actuacions relacionades amb queixes i conflictes veïnals, bretolades, baralles, auxili a la ciutadania, identificació de persones, robatoris i furts, tinença i tràfic de substàncies estupefaents, ocupacions d’immobles, serveis relacionats amb la covid-19 o actuacions de col·laboració amb altres cossos de seguretat i emergències, entre d’altres.

Reducció de la sinistralitat

L’àmbit del trànsit és el segon que ha suposat més serveis del cos de la Policial Local, amb un total de 3.275 i que suposen el 28,91% del total. L’Ajuntament destaca que enguany hi ha hagut una reducció de la xifra d’accidents. En concret, s’ha passat de 73 durant el 2020 a 57 enguany. Aquesta reducció ha anat acompanyada d’una represa de les sessions d’educació viària als centres educatius de la ciutat per fomentar una mobilitat més segura entre els joves, a través d’accions basades en el coneixement de l’entorn, els desplaçaments a l’escola, amb bicicleta o la simulació de circuits per a bicicletes i vianants. Durant el desembre s’han fet accions educatives a l’escola Santa Eulàlia en les quals han participat 126 alumnes de P5, 4t i 6è de primària.

També en l’àmbit del trànsit, en la junta es va posar de manifest la necessitat de buscar solucions per tal d’evitar el col·lapse que es produeix en la mobilitat a causa dels vehicles que accedeixen a la ciutat en els desplaçaments a segones residències durant els caps de setmana.

En la celebració de la Junta Local de Seguretat s’han exposat algunes de les actuacions de millora que s’han implementat durant l’any per tal d’incrementar la seguretat i revertir l’incivisme a la ciutat. En aquest sentit, cal destacar la renovació i instal·lació de noves càmeres a la via pública, el registre i seguiment de les ocupacions d’immobles o la posada en marxa pròximament d’un nou projecte d’educació cívica adreçat a l’alumnat de 5è i 6è de primària.

Ampliació de la Policia Local

Tal com es va publicar el 26 de novembre passat, l’Ajuntament ha convocat tres places d’agent de Policia Local i promocionarà tres agents que ja formen part del cos i que passaran a tenir la categoria de caporal. Quan es completi tot el procés, el cos policial de la capital berguedana disposarà d’un total de 24 efectius.