Els Bombers de la Generalitat van activar dues dotacions aquest dissabte a la nit per un incendi a l'interior d'un habitatge al carrer Jardins, a Piera.

A l'interior de l'habitatge no hi havia ningú. Fonts de Bombers expliquen que van enviar-hi dues dotacions, que van treballar-hi durant una hora. Les flames, l'origen del qual no ha transcendit, van cremar un sofà.