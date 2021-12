Un incendi ha afectat un quadre elèctric, a l’interior del qual hi havia algunes deixalles, de l’antic hotel Ciutat d’Igualada. Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, l’incendi s’ha produït a la cantonada entre el carrer doctor Coca i l’avinguda Pau Casals. L’avís s’ha produït quan faltaven alguns minuts per tres quarts de sis de la tarda i el foc ha estat extingit en uns 40 minuts. Poc després, quan faltaven 10 minuts per les set de la tarda, s’ha produït un nou incendi a la zona, on han cremat algunes fulles d’arbre que hi havia a l’exterior dels baixos de l’hotel.