Dos escaladors han quedat penjats a uns 50 metres d’altura quan feien escalada a l’agulla de l’Elefant, a la zona de Sant Benet de Montserrat. Els escaladors han alertat els serveis d’emergències poc abans de dos quarts de cinc de la tarda i els bombers han activat una unitat terrestre i també l’helicòpter, encara que aquest últim mitjà s’ha hagut de retirar quan ha començat a fer-se fosc. Tot i això, finalment, ha estat un tercer escalador que passava per la zona qui ha acabat rescatant els dos escaladors, abans que hi arribessin els membres dels GRAE que preveien arribar al punt on estaven tot fent ràpel.