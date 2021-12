La Fiscalia de Madrid ha demanat nou anys de presó per al ballarí Rafael Amargo per tràfic de drogues. El ministeri públic l'acusa d'un delicte contra la salut pública per vendre substàncies estupefaents en el seu domicili a terceres persones de forma "persistent" a canvi de diners. Segons ha informat aquest dilluns la fiscalia en un comunicat, també demana penes de presó a dues persones més per aquests fets.

El ministeri públic sosté que entre abril i desembre de 2020 Amargo, juntament amb una altra persona, es van dedicar "de forma concertada" a vendre drogues, "entre altres, metamfetamina". El tercer acusat feia entregues a domicili i va ser sorprès transportant droga. Pel que fa a la venda en el domicili d'Amargo, els agents de policia que van investigar-lo van poder observar "com acudien nombroses persones que, després d'accedir-hi i romandre a l'interior escassos minuts, sortien novament de forma precipitada, procedint la policia a identificar-ne dues, intervenint substància estupefaent que s'havia adquirit al domicili".