El conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha inaugurat aquest dimarts a la tarda a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya l’exposició «Bombers 40 anys», amb la qual es commemoren els 40 anys de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) de la Generalitat. A l’acte també hi van ser el director general Joan Delort, el subdirector general operatiu, David Borrell, i el cap de la Regió d’Emergències Centre, Santi Lleonart.

En el seu discurs, Elena ha explicat que «actualment només tenim un 2,14% de bomberes, i hem de treballar per canviar aquesta xifra perquè no podem prescindir de les habilitats i el talent que poden aportar les dones. Els servidors públics només serviran bé els ciutadans si s’assemblen a la societat a la que donen servei. El nostre objectiu immediat és incrementar aquest percentatge fins al 15% el 2023».

La pandèmia ha recalcat la seva feina

Elena ha destacat també que «aquesta exposició s’hagués hagut d’inaugurar l’any passat, però la pandèmia ho va fer impossible. Precisament aquesta pandèmia ha demostrat que els cossos d’emergències sou un servei públic essencial, i valorem molt la vostra tasca com a servidors públics». Elena ha manifestat que «com que apostem per un sistema d’emergències fort, en el pressupost del departament per al 2022, que ara es troba en tràmit parlamentari, hi hem plasmat aquesta voluntat perquè pugueu desenvolupar la vostra feina amb les millors condicions possibles». En aquesta mateixa línia, el conseller d’Interior ha volgut manifestar el «meu compromís a continuar resolent les mancances acumulades que ha patit el cos de bombers. Per això aquest pressupost reverteix les retallades de la crisi i augmenta el nivell d’inversió en recursos i eines».

Els inicis

L’exposició, comissionada pel Grup 14x40, explica els orígens de la DGPEIS, creada pel Decret 93/1980 de 27 de juny; el seu funcionament actual i els reptes de futur, especificats en el Pla Estratègic 2025. Un total d’onze maniquins reforcen el discurs historiogràfic, mostrant els quatre uniformes d’intervenció que han tingut els Bombers de la Generalitat des de l’any 1980, i els dels grups operatius del cos, com els GRAF, GRAE, els equips de prevenció activa forestal, el personal tècnic operador de control o els auxiliars d’ofici forestal.

Un parell de maniquins més vesteixen dos dels uniformes històrics que van dur els bombers de Puigcerdà als anys 60 i 70, just abans de la creació dels Bombers de la Generalitat.

També s’hi exposen diversos objectes, material i documents històrics com ara el Llibre Vermell redactat per una comissió tècnica al llarg del 1979 per encàrrec del president Josep Tarradellas, en què s’especificava com havia d’estructurar-se un servei nacional de bombers.

A més de material fotogràfic, també hi ha exemplars de les primeres emissores dels bombers, la Creu de Sant Jordi concedida als Bombers de Puigcerdà el 2018, i eines de treball quotidià del servei.

L’exposició es pot veure a Puigcerdà fins al 14 de març. Després, es traslladarà a Berga, on farà la seva segona parada i també s’està treballant amb la previsió d’exposar a Manresa, Terrassa, Girona, Olot, Figueres i Vic.