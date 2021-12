Ensurt a la cuina d’un hotel de l’avinguda Catalunya de Llívia on aquest dimarts, cap a un quart de quatre de la tarda, s’hi ha declarat un incendi, segons han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat. Malgrat l’ensurt, els mateixos treballadors han pogut apagar el foc amb extintors i quan hi han arribat els bombers, aquests han fet les comprovacions per assegurar que estava totalment extingit. El foc ha cremat sutge i greix que s’havia acumulat a la xemeneia.