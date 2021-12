Les estafes sobre el certificat covid s'han multiplicat a les xarxes socials durant l'últim mes i ja han sorgit alguns canals en l'aplicació de missatgeria 'Telegram', on s'ofereixen documents falsos per uns 300 euros, segons dades analitzades per l'institut #SaludsinBulos i la comunitat Saludesfera, que recull l'Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP).

Aquests canals difonen una mitjana de 20 missatges diaris en els quals ofereixen «certificats de vacunació vàlids per viatjar per tota Europa de manera segura i sense preocupacions», alhora que asseguren oferir un codi QR vàlid i verificable. Aquest tipus de missatges, segons APETP, se sumen a altres missatges a les xarxes socials que circulen durant tot l'any promocionant pseudoteràpies per «curar els efectes secundaris de les vacunes».

«Telegram s'ha convertit durant 2021 en un edèn per antivacunes i negacionistes que busquen difondre els seus invents i vendre perilloses pseudoteràpies per la salut. En l'actualitat hi ha centenars de canals dedicats a aquest efecte, promovent cures sense evidència per efectes secundaris inventats de les vacunes. I ara s'han sumat a aquests canals les estafes sobre el certificat Covid, que tenen el seu públic potencial entre els ciutadans que tenen més dubtes sobre la vacunació», ha explicat el responsable de relacions institucionals de #SaludsinBulos, Ricardo Mariscal.

Invents sobre les vacunes

Aquests missatges assenyalen que les vacunes tenen com efectes adversos la infertilitat, embòlies, avortaments espontanis, immunodeficiències, fallades cardiorespiratoris i afectació neurològica. «Els estafadors s'aprofiten de la por i l'ansietat de la població per intentar fer negoci. Produeixen una falsa sensació de seguretat i són un obstacle per l'èxit de la campanya de vacunació», ha exposat el coordinador de #SaludsinBulos, Carlos Mateos.

D'altra banda, l'experta en pseudoteràpies d'APETP, Matilde Matarredonda, ha comentat que és primordial identificar les notícies falses i els invents. A aquest efecte, #SaludsinBulos i Saludesfera han decidit unir-se i crear el canal de Telegram 'Denuncia un bulo de salud', de subscripció lliure per part de qualsevol ciutadà i al qual podran enviar la informació falsa que rebin per les xarxes socials. «Es tractarà d'un canal obert a tots on fer-nos arribar publicitat nociva sobre certificats de vacunació sense estar vacunats o qualsevol altre invent de salut relacionat amb pseudoteràpies que atempten contra la salut i la butxaca dels espanyols», ha afegit l'experta.