El jutjat penal 2 de Manresa ha condemnat un home a dos anys de presó per atracar una sucursal bancària de Manresa de la qual es va emportar 2.000 euros. En aquest cas hi havia un altre acusat que ha estat absolt, ja que no s’ha pogut provar la seva relació amb el robatori.

Els fets es remunten al 12 d’agost del 2020, quan el condemnat, J. L. C. C., va accedir a l’oficina manresana d’Ibercaja, amb una bossa negra, el contingut de la qual es desconeix. Allà, es va dirigir al taulell i va ensenyar la bossa a una treballadora de l’entitat, perquè li donés 5.000 euros. En el judici, la treballadora va assegurar que l’home l’estava apuntant amb «alguna cosa» que portava dins la bossa i davant d’aquesta situació, van anar al despatx del director, que també davant del temor i els dubtes que li generava el què hi podia haver a la bossa, va decidir fer dues extraccions de 1.000 euros alertant al lladre, que si en feia una tercera s’activaria l’alarma. Aleshores, l’acusat va agafar els diners i va marxar. L’ara ja condemnat va explicar, en el judici, que el 12 d’agost del 2020, va entrar a la sucursal, va demanar 2.000 euros que li van ser entregats, i va negar que l’altre acusat que ha estat absolt tingués cap relació amb els fets delictius. En aquest sentit, aquest acusat va assegurar que aquell dia anava amb l’acusat, i que quan van passar per davant de l’entitat financera, aquest li va dir que havia de treure diners mentre ell es va quedar a fora fumant. Dies després dels fets, quan un agent de la Policia Local de Manresa patrullava pel passeig de Pere III, prop de l’entitat bancària, un home li va lliurar una bossa que havien trobat en una jardinera. A la bossa hi havia un ganivet i una pistola de plàstic, que finalment no es va poder acreditar que aquesta fos la motxilla que l’atracador va utilitzar en el robatori al banc. Davant d’aquests fets, en la seva sentència, la jutgessa condemna J. L. C. a dos anys de presó per un delicte de robatori amb intimidació i també a retornar a Ibercaja els 2.000 euros robats, amb els interessos corresponents. També acorda el fraccionament del pagament d’aquest import en un total de 24 mensualitats. D’altra banda, absol l’altre processat al no considerar provada la seva participació en els fets. Els dos processats van ser detinguts a Berga pocs dies després dels fets, el 28 d’agost del 2020 i el jutge en va ordenar el seu ingrés a presó de forma provisional, comunicada i sense fiança, encara que el processat ara absolt, va sortir en llibertat el 20 de maig del 2021.