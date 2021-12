Un autobús urbà de Berga s'ha desfrenat i ha impactat contra diversos vehicles que hi havia aparcats i una terrassa situada a l’alçada del número 9 del passeig de la Pau de Berga, aquest dijous al migdia. Segons les primeres informacions, ningú hauria resultat ferit i només s'han produït danys materials.

El vehicle estava estacionat a la parada d’autobusos, en sentit baixada, quan s’ha desfrenat i en el seu trajecte ha travessat els dos carrils del passeig de la Pau, ha col·lisionat contra un vehicle que estava aparcat al mig, i finalment, aquest vehicle, empès pel mateix autobús ha acabat xocant contra la terrassa del 9 Tabal, on segons alguns testimonis hi havia dos clients. Tot i això, aquests han pogut evitar l’envestida i ningú ha resultat ferit. Els bombers també s'han desplaçat fins al lloc dels fets, on han a apuntalat la terrassa del bar i també han fet neteja dels vidres i líquids que hi havia a la calçada.

Arran de l’accident, s’ha hagut de tallar el trànsit en aquest tram del passeig de la Pau, fet que ha generat cues importants al carrer de Pere III i que arribaven fins més enllà de la Rasa dels Molins.

A més a més, l'accident ha generat una important expectació entre els vianants i persones que hi havia a la zona del passeig de la Pau.