Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha conclòs que el conductor de l'autobús H16 de Barcelona investigat per suposadament no obrir les portes a dos adolescents dijous de la setmana passada va actuar correctament. Segons la investigació interna, els paràmetres tècnics indiquen que va obrir la porta en la primera parada que se li va sol·licitar. Així, TMB tanca la investigació per la denúncia d'una dona segons la qual el conductor s'havia negat a deixar baixar les seves filles, de 12 i 18 anys. Segons el relat que va fer a Twitter, en prémer el botó abans d'arribar a la parada de casa seva, el conductor no va obrir les portes i tampoc a la parada següent. Ho va fer, segons elles, quan la de 18 anys va dir en veu alta que trucaria a la família.

Segons la investigació, a les 19.35 hores del dia 23 l’autobús es va aturar i obrir les portes a la parada Pg. Taulat-Provençals. A continuació va passar de llarg de les parades Pg. Taulat-Diagonal Mar i Pg.Taulat-Pl. Llevant, perquè no hi havia registrada cap sol·licitud de parada. Quan l’autobús ja es dirigia a la següent parada es va produir la petició per baixar. El registre marca aquesta acció a les 19.38 hores. Un minut després l’autobús s’aturava a la següent parada, Sant Ramon de Penyafort-Ronda Litoral, on va obrir les portes. A continuació el vehicle, ja sense passatge, va avançar fins a l’última parada del trajecte, al carrer d’Eduard Maristany.

Més proves

És una norma general de seguretat que els autobusos no poden aturar-se i obrir les portes fora de les parades establertes. Els serveis tècnics de Bus també han fet proves per verificar que el sistema de sol·licitud de parada d’aquest bus funciona correctament, han comprovat l’avís acústic i visual, tant a la pantalla de client, com la il·luminació del panell de parada i l’avís en el lloc del conductor. Les dades obtingudes del sistema de posicionament i els registres del vehicle concorden amb l’explicació donada pel conductor en les diverses entrevistes mantingudes amb els responsables de la línia i de la cotxera. El resultat de la investigació s’ha comunicat a la mare de les dues usuàries, que va presentar una reclamació a través de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest dilluns, des de la Direcció de TMB, tan aviat es va tenir coneixement del tema després de la denúncia pública de la mare de les noies a Twitter, es va contactar amb la dona per demanar excuses per la resposta inadequada enviada inicialment i comunicar-li que s’iniciaria una investigació exhaustiva per clarificar l’assumpte. La concreció de les dades aportades per la pròpia reclamant ha facilitat la ràpida investigació de l’incident.

La direcció de TMB vol posar de manifest la professionalitat de la seva plantilla, "que presta un servei de transport públic de la màxima qualitat, atenent a protocols i normatives que sempre tenen com a objectiu garantir la seguretat de la ciutadania. Els transports de Barcelona són referents a nivell mundial i un dels serveis públics més ben valorats en totes les enquestes de satisfacció".

TMB revisarà els seus protocols de resposta de les queixes i reclamacions i reforçarà la formació del personal que presta aquest servei per millorar l’atenció i informació a la ciutadania. Davant la magnitud de l’impacte mediàtic del tema, i fins i tot l’alarma social generada, TMB posarà a disposició de les autoritats les anàlisis tècniques realitzades i les dades en què es basen.

El comitè d'empresa va donar suport al conductor i va criticar l'actitud pública de l'empresa municipal.