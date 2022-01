Al Camí de la Casa Nova, al Pont de Vilomara i Rocafort, un ciclista s'ha accidentat i s'ha donat un cop lleu al cap. Fins al lloc dels fets hi ha anat el SEM, que l'ha traslladat a l'hospital. L'avís s'ha donat a les 11 i 37 minuts

Per altra banda, a Monistrol de Montserrat, a pocs minuts per a la 1 del migdia, una persona s'ha fet mal al turmell a les escales del Camí de les Aigües. El GRAE l'ha traslladat al pàrquing del Cremallera, on l'esperava l'ambulància.

A pocs minuts per a les 4 de la tarda, a Fontanals de Cerdanya, a la C-162, hi ha hagut un accident amb dos vehicles implicats. Un ocupant ha resultat ferit molt lleu amb una fuetada cervical.