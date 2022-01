Un vehicle va bolcar, ahir, a Manresa quan passaven pocs minuts de la mitjanit. L’accident va tenir lloc a la C-55, al quilòmetre 35, i les quatre persones ocupants van ser evacuades ferides lleus a l’Hospital Sant Joan de Déu de la capital del Bages. Hi van intervenir dues dotacions dels Bombers.

El dia abans també hi va haver un accident de trànsit a Manresa. Es va produir a les 9 i 56 minuts del matí a la C-37z, davant de la gasolinera Petrocat, poc abans de la rotonda per agafar l’eix Transversal. S’hi van veure implicats dos vehicles i en van resultar dos ferits lleus. Hi van treballar dues dotacions dels Bombers mitja hora.