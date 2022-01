Uns lladres han robat al voltant de 208.000 tests d’antígens d’un magatzem de Badalona (Barcelonès). Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per mirar d’identificar els autors d’aquest cop. Segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat a Efe fonts de la investigació, els lladres es van emportar divendres passat, 31 de desembre, un total de 520 caixes amb 400 tests d’antígens cada una, un material sensible que al mercat negre podria tenir un valor de més de mig milió d’euros.

L’Àrea d’Investigació Criminal de la regió policial metropolitana nord dels Mossos ha obert una investigació per mirar d’identificar i detenir els autors d’aquest robatori amb força. Els lladres van accedir per la força el dia 31 passat a la nau, propietat d’una empresa amb seu social a Premià de Dalt, on s’emmagatzemaven els tests que permeten autodiagnosticar-se de coronavirus.

En el marc de la seva investigació, els Mossos tracten de descobrir on poden intentar col·locar els lladres la mercaderia sostreta, ja sigui mitjançant vendes individuals o per lots, per intentar trobar els autors. La nau assaltada no tenia càmeres de seguretat, tot i que la policia analitza el contingut de les càmeres d’un magatzem contigu, segons les fonts.