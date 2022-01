Segons aquest treball, el tram de sis quilòmetres i mig, que va des de l’enllaç de l’N-260 amb la GIV-4033 al terme municipal Alp unit amb l’N-152 fins a la frontera amb França és el sisè tram de carretera de Catalunya amb aquest risc més elevat de sinistralitat, amb una mitjana d’1,3 accidents mortals o amb ferits greus en el darrer trienni, amb un trànsit mitjà de 6.670 vehicles cada dia. De fet, segons l’estudi, el nivell del risc és alt, un graó menys que en l’edició anterior de l’estudi quan el qualificava de molt alt. En el treball corresponent al 2021, a tot Catalunya només hi ha quatre vies on el risc d’accident greu o mortal sigui molt elevat.

D’aquest perillós tram de la Cerdanya, tal com passa en els 10 de més risc de tot Catalunya, l’estudi en destaca que són punts de carreteres convencionals i amb una única calçada per als dos sentits de la marxa.

En aquesta edició de l’EuroRap, el tram amb més risc d’accident greu o mortal de tot Catalunya continua sent la carretera de l’Arrabassada entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, que ha registrat un total de 13 accidents greus en els últims tres anys.

El segon tram amb més perillositat de tot Catalunya és a la carretera BV-5224, entre Manlleu i Torelló, que en l’edició anterior de l’estudi ocupava el vuitè lloc de la llista. El tram fa 6,3 quilòmetres i ha tingut, durant els últims tres anys, una mitjana d’1,7 accidents greus o mortals a l’any.

El tercer lloc és per la carretera GI-555, entre Sils i Massanes i que apareix per primer cop a la llista. Es tracta d’un tram de 14,2 quilòmetres en el qual, en l’últim trienni hi ha hagut una mitjana de tres accidents greus cada any. El quart i últim tram de tot Catalunya amb un risc molt alt d’accidents greus és la BV-2041, entre Gavà i Begues, al Baix Llobregat, amb una mitjana de dos accidents greus cada any.

Per avaluar el risc i la concentració d’accidents per quilòmetre de carretera, l’estudi EuroRap selecciona aquells trams que compleixen tres requisits: tenen una IMD (intensitat mitjana diària de trànsit) superior als 5.000 vehicles per dia, hi ha hagut almenys un accident amb morts o ferits greus en els últims dos anys, i la seva longitud és superior als cinc quilòmetres.

D’aquest filtratge, se n’ha obtingut una selecció de 201 trams de carretera, que sumen un total de 3.149 quilòmetres i que concentren el 85% de la mobilitat del país i que és on tenen lloc el 72% dels accidents mortals i greus en carretera que hi ha al conjunt de Catalunya.

L’Anoia té un dels trams de carretera amb més accidents de vehicles pesants de Catalunya. En concret, es tracta del tram de l’A-2, entre la Panadella, amb l’enllaç amb la carretera B-100, fins a Jorba, a l’alçada de l’N-IIa, malgrat tractar-se d’una carretera desdoblada, amb dos carrils per sentit i que a més estan separats. Aquest tram, en l’edició anterior de l’EuroRap era el sisè amb més accidents greus de vehicles pesants. Ara, només està superat per la GI.600, entre Tordera i Blanes, a la demarcació de Girona. El tercer pitjor tram per als camions és el de les carreteres B-682 i GI682, entre els municipis de Malgrat de Mar, al Maresme, i Lloret de Mar, ja a la Selva. Dels cinc trams amb més accidents de camions, cinc ja figuraven en l’edició anterior de l’EuroRap.

El tram de la C-16 entre Navàs i Gironella és dels més segurs de Catalunya

L’N-145 entre la Seu d’Urgell i la frontera té un baix risc de sinistralitat greu

L’estudi EuroRap del 2021 situa el tram de la carretera C-16 entre Navàs i Gironella com el tercer més segur de tot Catalunya i sense que s’hi hagi produït cap accident de gravetat en els darrers tres anys. És el primer cop que aquest tram apareix a l’estudi com un dels més segurs de tot Catalunya.

El tram concret que cita l’EuroRap fa un total de 17,9 quilòmetres i està comprès entre els enllaços amb la C-1411z, a Navàs, i amb la BV-4132 i BV-4132z, a Gironella.

Tal i com passa en els altres trams que figuren entre els 10 de menys risc de tot Catalunya, entre Navàs i Gironella no hi ha hagut cap accident greu en el trienni anterior a l’estudi, i si està en tercer lloc és perquè en la classificació es té en compte, també la intensitat de trànsit del tram.

D’aquesta manera, al capdavant del rànquing s’hi situa l’AP-7, entre Figueres i Girona, on cada dia hi passen de mitjana 32.721 vehicles. El segon lloc és per la C-16, entre Sant Cugat del Vallès i Terrassa, on hi passen 26.179 vehicles al dia, i finalment, entre Navàs i Gironella, la intensitat del trànsit és de 16.355 vehicles cada dia. En quart lloc, amb el risc més baix d’accident hi ha l’NII, en el tram de la variant de Figueres. Just per darrera de l’NII a Figueres, hi figura un altre tram de l’àmbit de Regió7 que figura entre les més segures de Catalunya és l’N-145, entre la Seu d’Urgell i la frontera. En aquest tram de gairebé 10 quilòmetres, hi passen una mitjana de 14.370 cada dia i tampoc ha registrat accidents rellevants en els darrers tres anys.

Pel que fa a les carreteres més segures, Eurorap destaca que dels cinc primers trams, com és el cas del de la C-16 entre el Bages i el Berguedà, no apareixien en l’edició anterior. També destaca que dels 10 trams més segurs, n’hi ha tres, com el de l’N-145 entre la Seu i la frontera, que es tracta de carreteres convencionals, és a dir sense desdoblar i amb una calçada única.

Finalment, també respecte a la seguretat, l’estudi destacava que en aquesta ocasió, un total de 668 quilòmetres de la xarxa viària catalana tenen un risc igual a zero. Es tracta de 147 quilòmetres més que en els tres anys anteriors i també equival al 10,5% de la xarxa viària analitzada per EuroRap, i en la qual no hi ha hagut cap accident mortal o greu en el darrer trienni.

A nivell global de Catalunya, EuroRap destaca que en els darrers 20 anys, el risc de les carreteres catalanes s’ha reduït el 73,2%, resultat de la caiguda dràstica dels accidents mortals i greus, que han passat de 2.155 a 599. El treball atribueix part de la reducció a la menor mobilitat arran de la pandèmia durant el 2020.