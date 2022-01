La fiscalia demana un total de sis anys de presó per als tres acusats d’una agressió feixista després d’una manifestació ultra a Balsareny, el 17 de febrer del 2018. La manifestació estava convocada pel col·lectiu Por España me atrevo en suport a l’ultra de Balsareny Raúl Macià. Els tres acusats, diu el fiscal, són simpatitzants del partit d'ultradreta Democracia Nacional.

Segons el relat dels fets que fa la fiscalia, aquell 17 de febrer, cap a dos quarts de nou del vespre, un cop s’havia acabat la manifestació i els Mossos d’Esquadra ja havien marxat del poble, els tres acusats juntament amb altres persones que no han pogut ser identificades, totes elles d’estètica skin head, van coindicir amb un grup de persones que es trobava a la terrassa del bar el Casino de Balsareny. Entre aquestes persones les hi havia l’aleshores propitària de l’esatbliment i el seu marit, que van resultar agredits juntament amb un jove del poble. Allà, diu el fiscal, els acusats “moguts pel seu profund despreci a les persones afins a l’independentisme català” van començar a increpar les persones que hi havia a la terrassa del bar amb crits com “independentistes de merda, fills de puta, porcs, fastigosos”. En aquell moment, un dels acusats va començar a agredir una de les víctimes, al qual li va clavar un cop de puny a la cara. Un altre dels acusats, es va dirigir contra una altra víctima a qui li va dir “roja, separatista, gorda, filla de puta”, i li vanclavar una bofetada i la van donar una emptenta que la va fer caura a terra. Una altra de les agressions es va produir quan una de les víctimes va intentar refugiar-se a l’interior del bar, i un dels acusats, li va dir “on vas tu ara? Català de merda, fill de puta” i li va clavar una puntada de peu a l’esqueda i també el va colpejar amb el pal d’una de les banderes que portava a la manifestació.

Presó i multa

Per al fiscal, aquests fets, suposen, per a cadascun del acusats, tres delictes contra els drets fonamentals, en concurs de normes amb un delicte contra la integritat moral i també suposa un delicte lleu de lesions.

D’aquesta forma, per a cadascun dels acusats demana sis anys de presó, a raó de dos per cadascun dels tres delictes contra els drets fonamentals, 10.800 euros de multa (3.600 per delicte), la inhabilitació durant cinc anys més a la pena de presó imposada per a la l’exercici de professió o ofici educatiu en l’àmbit docent, esportiu i de temps lliure i també la prohibició de comunicació i aproximació a les víctimes, per un període de dos anys superior al d’una eventual condemna a presó.

Pel que fa al delicte lleu de lesions els reclama 1.080 euros de multa a cadascun d’ells.

El judici està assenyalat per al dijous 13 de gener a l’Audiència de Barcelona.