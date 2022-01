Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort violenta d'un jove a Roquetes aquest dimarts a la nit. El cos sense vida de la víctima, de 26 anys, va aparèixer al carrer de Sant Roc després de precipitar-se des d'un tercer pis de l'edifici on es trobava. Segons fonts pròximes a la investigació del cas, els fets s'haurien produït pels volts de les deu de la nit quan un grup d'entre 15 i 20 joves s'hauria desplaçat fins a la casa on, suposadament, haurien agredit els dos joves que hi vivien.

Un d'ells hauria aconseguit escapar saltant del balcó del tercer pis i, amb el turmell trencat, va aconseguir avisar la policia local. Quan els agents i els equips d'emergències van arribar al lloc dels fets haurien trobat el cos sense vida de l'altre noi. El SEM va confirmar la mort de la víctima. L'Àrea d’Investigació Criminal de Terres de l’Ebre dels Mossos ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. El jutge ha ordenat el secret de les actuacions.