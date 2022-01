La fiscalia demana una condemna a dos anys de presó per a dos joves i una pena de cinc anys de presó per a dos joves més que es van barallar a l’exterior d’una discoteca d’Igualada.

Segons s’especifica en l’escrit d’acusació del ministeri públic, els fets van tenir lloc cap a les sis de la matinada del 26 de novembre del 2017, a prop de la discoteca Sokko, que està situada al polígon industrial de les Comes de la capital anoienca.

Allà, els quatre joves que es va barallar, que en el moment dels fets tenien entre 22 i 29 anys, van iniciar una discussió que va anar pujant de to.

En el marc d’aquesta disputa, en un moment donat dos dels joves implicats, de nacionalitat espanyola, van agredir amb una ampolla de vidre els altres dos implicats en la baralla, que eren d’origen marroquí. Tot seguit, aquests dos joves que havien resultat agredits s’hi tornar i van començar a clavar puntades de peu i cops de puny als altres dos nois, els de nacionalitat espanyola i que havien començat les agressions, a un dels quals fins i tot el van agredir amb una navalla, sense que l’agredit pogués identificar que va ser l’agressor.

Arran d’aquesta baralla, tres dels quatre joves van resultar ferits i van haver de ser atesos per contusions i talls de diferent gravetat.

Per aquests fets, el ministeri públic demana una condemna a cinc anys de presó per als joves espanyols, a més d’una multa de 15 euros diaris durant dos mesos, que suma un total de 900 euros, i també que indemnitzin amb 10.062 euros a un dels altres dos implicats en la baralla per les lesions i les seqüeles que li van deixar les ferides que li van provocar amb l’agressió.

Pel que fa als dos joves marroquins implicats en aquesta trifulga, el ministeri fiscal demana que aquests indemnitzin amb un total de 8.745,22 euros a un dels altres agredits. A més a més, per a ells, demana també una condemna a dos anys de presó per a cadascun d’ells.

El judici per aquest cas està previst que se celebri el proper 12 de gener a la secció sisena de l’Audiència de Barcelona.