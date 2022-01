Un accident a l’interior d’un túnel de l’N-145 al terme de les Valls de Valira, ha provocat cues de fins a cinc quilòmetres, segons fonts del Servei Català de Trànsit (SCT).

L’accident s'ha produït a les 12:29 h, i ha provocat retencions de dos quilòmetres l’N-145 en sentit Andorra i també ha afectat, uns tres quilòmetres de cues l’N260, fins a la Seu d’Urgell, en sentit Andorra. La situació s'ha normalitzat cap a un quart de quatre de la tarda.

Fonts de Bombers de la Generalitat han explicat que l’accident ha estat un xoc per encalç entre dos vehicles a l’interior d’un túnel però no hi ha cap persona ferida.