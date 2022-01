Els bombers de la Generalitat van fer, entre dimecres a la nit i ahir a les vuit del vespre un total de tres sortides per incendis en xemeneies a la Catalunya Central. El primer dels focs es va produir a Moià on, dimecres, cap a un quart de 10 del vespre, va cremar una estufa i la xemeneia d’una casa del número 98 de la carretera de Manresa. El segon dels focs va afectar la xemeneia d’un restaurant d’Oliana, situat al peu de la carretera C-14. Quan els bombers hi van arribar el foc ja estava apagat i van rebaixar la temperatura de la xemeneia i també ventilar el fum que hi quedava.

El tercer dels incendis va tenir lloc, ahir, passades les 5 de la tarda Berga, on el foc de xemeneia es va originar en el segon pis d’una casa unifamiliar de la carretera de Solsona. El bombers van tirar aigua pel conducte de la xemeneia i també en van desmuntar una part, per tal d’extingir l’incendi. Segons van informar les mateixes fonts, en cap dels tres incendis es van haver de lamentar danys personals.