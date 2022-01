Un jove de 32 anys d'edat va haver de ser atès la matinada de l'1 de gener en el centre de salut de Cehegín (Múrcia) després d'autolesionar-se en haver consumit presumptament la coneguda com a 'droga caníbal', un estupefaent que el va portar a mantenir una actitud molt violenta i agressiva. El pacient, que va haver de ser traslladat fins al servei d'urgències del citat centre per diversos coneguts seus, va arribar amb diverses laceracions provocades per ell mateix i per les quals va haver de ser atès.

L'actitud violenta que va mostrar en tot moment, sota els efectes de la droga, va obligar a sol·licitar la presència d'una patrulla de la Policia Local de Cehegín per a poder retenir al pacient. En diversos vídeos gravats per una càmera incorporada a l'armilla d'un dels agents es pot observar al pacient en un estat de gran excitació en el qual perd el control. Fins a tal punt que arriba a llepar-se la sang de la seva mà per a ingerir-la, una reacció coneguda pel consum de metilendioxipirovalerona (MDPV), substància que es coneix com a 'droga caníbal'.

El pacient, assegut a la llitera d'una de les consultes, és subjectat pel vigilant del SUAP de Cehegín mentre tractava de calmar-lo perquè pogués ser atès. El jove presentava diverses ferides i taques de sang per tot el cos, unes taques que tractava de llepar sota els efectes estupefaents. Aquestes ferides se les va produir presumptament a base de mossegades. En un dels vídeos gravats es veu com el vigilant s'aparta del pacient i li demana que s'assegui perquè puguin atendre'l els sanitaris del centre de salut.

La droga caníbal provoca paranoia, confusió, deliris, ansietat i conductes violentes, entre altres simptomatologies. Els seus efectes són molt més potents que els de les amfetamines i la cocaïna. És així perquè en introduir-se en l'organisme actua com un inhibidor de la recaptació de la noradrenalina i la dopamina (totes dues substàncies són neurotransmissors del sistema nerviós central i perifèric).

La metiendioxipirovalerona és una substància bastant fàcil d'aconseguir perquè es comercialitza en botigues esotèriques com a sals de bany, adobs per a plantes o fins i tot com a llevataques. Entre la nòmina d'efectes no desitjats de la 'droga caníbal' hi ha les esgarrifances, la sudoració excessiva, els vòmits continuats, les taquicàrdies, la paranoia, els deliris o les conductes extremes.

La Policia Local de Cehegín investigarà si finalment el jove va consumir aquesta droga i on va poder obtenir-la. Fins avui no es coneixia la presència d'aquest estupefaent a la Regió encara que hi ha hagut indicis.