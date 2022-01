Els bombers han rescatat aquest dissabte a la tarda un excursionista que s’ha torçat el turmell a Marganell. Segons han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat, han rebut l’avís cap a tres quarts de dues del migdia i l’afectat no podia recolzar el peu a terra. Com que es trobava en una zona de difícil accés, l’excursionista ha hagut de ser rescatat amb l’helicòpter dels GRAE i l’han portat fins a la zona de Can Maçana on s’ha fet el canvi amb una ambulància del SEM que l’ha traslladat a l’hospital de Martorell.

#Bomberscat hem rescatat una persona que s'havia torçat el turmell i no podia recolzar-lo a #Marganell (avís 13.44h). Hem treballat dues dotacions terrestres i la unitat #GRAE, amb un helicòpter medicalitzat, i hem fet el transfer amb el @semgencat a can Maçana pic.twitter.com/qgRFRlPzWD — Bombers (@bomberscat) 8 de enero de 2022