Dinou persones, entre les quals nou nens, han mort aquest diumenge a Nova York a causa d’un incendi originat en un edifici d'habitatges del districte novaiorquès del Bronx. Hi ha nombrosos ferits, alguns de gravetat, segons han informat les autoritats. «Creiem que hi ha molts morts, però encara no ho sabem», ha declarat Daniel A. Nigro, cap del Departament de Bombers. Moltes persones han quedat atrapades al seu apartament.

Els equips que han entrat a l’edifici han trobat víctimes «a tots els pisos» i les han tret, moltes patien una «aturada cardíaca i respiratòria», ha assenyalat.

Un total de 63 persones han resultat ferides. Les 32 amb lesions potencialment mortals han estat traslladades a cinc hospitals del Bronx. Aproximadament 200 bombers han lluitat contra l’incendi, van dir les autoritats.

Más de 70 heridos y al menos 20 muertos hasta el momento en el incendio en el Bronx de New York. No hace falta decir las condiciones de olvido en las que están la mayoría de los edificios ni que estamos hablando un barrio predominantemente negro.



El foc ha començat al tercer pis d’un edifici de 19 plantes per causes encara desconegudes, segons el Departament de Bombers de la ciutat (FDNY).Les flames no s'han estès a altres vivendes però el fum s'ha propagat per tot l’edifici. Multitud de persones, inclosos nens han estat atesos pels equips d’emergències.

«Els números són horribles», ha assenyalat l’alcalde Eric Adams en una roda de premsa aquest diumenge, segons recull el diari ‘The New York Times’. L’incendi ha començat poc abans de les 11 del matí en un apartament dúplex del segon i tercer pis de l’edifici, a l’East 181st Street. Els efectius per apagar el foc han arribat en tres minuts. Aleshores el fum ja s’estenia per tot l’edifici i arribava fins a l’últim pis.